СМИ назвали автора сообщений о «лжеминированиях» по всей России

Возможным «лжеминером» зданий в Петербурге и Москве может быть украинский клиент рухнувшей в 2017 году биржи криптовалюты Wex. Злоумышленник таким образом требует российского бизнесмена Константина Малофеева выплатить долг в 120 биткоинов (почти 54 млн рублей), утверждают СМИ.

Биржа Wex рухнула летом 2017 года после ареста российского программиста и ее возможного основателя Александра Винника, пишет Би-би-си. «По одной из версий, к бирже некоторое время имели отношение структуры, близкие к православному предпринимателю Константину Малофееву, хотя сам он всегда отрицал это», – отмечает издание.

В сообщениях о минированиях, которые приходили в петербургские и московские суды, говорилось, что подобные «минирования» не прекратятся, пока «Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX», отмечает Би-би-си.

На то, что разозленным клиентом биржи может быть житель Украины, изданию указал источник, близкий к правоохранительным органам России. Анализ сумм у потерпевших в результате краха биржи, выявил клиента, у которого на счете зависли 120 биткоинов. «Предположительно, он ранее мог жить в Киеве, его могут звать Сергей», – сказал собеседник.

Источник, знакомый с администрацией Wex, подтвердил эту версию. Также два источника в московской мэрии сообщили Би-би-си, что сообщения о минировании поступают с Украины.

«Среди клиентов биржи есть те, кто продавал квартиры и вкладывался в «крипту», есть майнеры, кто много лет майнил и все свои средства держал на бирже», – рассказал представитель инициативной группы пользователей Wex Александр Терентьев.

Он отметил, что пострадавшие люди сейчас находятся в отчаянии, поэтому клиент биржи вполне мог пойти на массовую рассылку и звонки с угрозами минирования.

Представители Малофеева на вопрос о том, готов ли бизнесмен заплатить деньги, чтобы «лжеминирования» прекратились, заявили, что органы взяли у них подписку о неразглашении.

В ноябре «заминировали» Тверской и Мещанский суд Москвы. Автор сообщения заявил, что сообщения о минированиях будут приходить до тех пор, пока Малофеев «не вернет долг 120 биткойнов», якобы «украденных на бирже WEX».