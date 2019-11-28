Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуировали из-за звонка о «бомбе»

Днем в четверг из зданий Тверского и Мещанского судов Москвы людей эвакуировали из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве.

В 13.40 людей попросили по громкой связи выйти из Тверского суда Москвы, еще через 10 минут – из Мещанского суда, передает РИА «Новости».

«Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда, все посетители и сотрудники эвакуируются», – сказала пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

Суды находятся на улице Каланчевской, 43А рядом со станцией метро «Комсомольская».

Добавим, что в четверг в Тверском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о беспорядках в Москве. Судья вернул в Генпрокуратуру дело 21-летнего Самариддина Раджабова

Также «Интерфакс» сообщает, что в Петербургском городском суде начали эвакуацию в связи с угрозой взрыва. Телефонный террорист заявил, что здание заминировано, и потребовал криптовалюту у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Автор послания заявил, что сообщения о минированиях будут приходить до тех пор, пока Малофеев «не вернет долг 120 биткойнов», якобы «украденных на бирже WEX».