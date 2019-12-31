Полиция не увидела нарушений в нецензурной брани мэра Липецка

Полиция не увидела правонарушений в действиях мэра Липецка Евгении Уваркиной, которая нецензурно выразилась по поводу ремонта в городском парке, сообщили в региональном УМВД.

«Отказано в возбуждении административного дела по ст. 20.1 (КоАП РФ – мелкое хулиганство). Там нет состава административного правонарушения», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой якобы мэр Липецка Уваркина осматривает парк и обращается к городским чиновникам по поводу плохо проделанной работы. В ролике женщина злоупотребляет нецензурной лексикой.

В Горсовете сообщили, что не станут рассматривать обращение местного депутата по поводу мата Уваркиной. В прокуратуре также сообщили, что для принятия мер реагирования на обращение парламентария оснований нет.

Сама Уваркина признавала, что на самом деле материлась в видео, однако оно было отправлено в рабочий чат и не предназначалось для общественности.