В Москве возбуждено дело по факту изнасиловании пациентки врачом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача-анестезиолога, подозреваемого в изнасиловании пациентки в больнице Ерамишанцева, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера), подозреваемый арестован», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителя следственных органов, врач подозревается в том, что он не позднее 19 декабря предложил пациентке вступить с ним в интимные отношения, однако получил отказ. После этого врач применил силу и изнасиловал пациентку.

Как сообщалось ранее, проверку начали после сообщений о том, что в больнице Ерамишанцева врач-анестезиолог якобы изнасиловал 33-летнюю пациентку, находящуюся в одноместной палате после операции.