Киселев присоединился к флэшмобу в поддержку «Sputnik Эстония»

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев появился в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» в желтом жилете, присоединившись к флэшмобу в поддержку «Sputnik Эстония».

Он напомнил, что в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова «предстала в жилетке Sputnik».

«И я сейчас тоже», – приводит его слова РИА «Новости».

Флэшмоб #СпутникСила запустил исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.