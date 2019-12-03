ФАС нашла признаки раздела рынка в перечне стран для режима «открытого неба» в Пулково

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о наличии признаков разделения рынка в ситуации с утверждением перечня стран, в которые иностранным авиакомпаниям можно будет летать из Пулково в рамках «открытого неба».

«Перечень открытых и закрытых международных маршрутов имеет признаки раздела рынка. ФАС России примет меры реагирования», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В утвержденный Минтрансом список международных маршрутов для вылета из аэропорта Пулково в рамках режима «открытого неба» вошли 30 стран.

Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту «Пулково» с 1 января 2020 года сроком на пять лет вводится седьмая степень «свободы воздуха», что позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Пулково не из «домашнего» региона.