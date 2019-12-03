Трамп назвал шансом предстоящую встречу «нормандской четверки»

Президент США Дональд Трамп заявил о важности предстоящей встречи в «нормандском формате» и назвал ее шансом для заключения мира.

«Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет», – сказал Трамп после двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

Напомним, саммит в «нормандском формате», в который входят Россия, Украина, Германия и Франция, должен пройти 9 декабря в Париже.