Савин объяснил оптимизм россиян относительно успеха сборной на Евро-2020

Оптимистичный настрой россиян, верящих в успех футбольной сборной страны на Евро-2020, объясняется послевкусием от удачного чемпионата мира, заявил газете ВЗГЛЯД экс-нападающий молодежной сборной России, популярный блогер и телеведущий Евгений Савин.

Ранее исследование показало, что подавляющее число россиян верят в то, на Евро-2020 россияне как минимум выйдут из группы. А 10% опрошенных верят и в победу команды на турнире. По результатам жеребьевки сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

«Мне кажется, у нас хорошо играет сборная, стабильно. Здорово, что вышли на Евро-2020. Понятно, что матч с Бельгией показал, что все-таки с топ-командами, которые идут на первом месте в рейтинге, нам как-то тяжеловато, но я надеюсь, что чемпионат Европы будет удачный. Плюс-минус таким же, как и чемпионат мира», - заявил Савин.

По его мнению, всеобщая поддержка национальной команды объясняется удачным выступлением на чемпионате мира, когда сборной удалось переломить общественное мнение на свой счет. «Давайте вспомним, как сборная готовилась к ЧМ-2018. До него все кричали, что это будет провал, надо поменять тренера, и так далее и тому подобное», - заявил Савин.

Сборная России отобралась на Евро-2020 напрямую, заняв второе место в своей отборочной группе и уступив только Бельгии.

На фоне очередного допингового скандала в РУСАДА в зарубежных СМИ стали звучать призывы к отстранению российской команды от грядущего турнира. Однако в WADA впоследствии заявили, что претензий к сборной у них нет, и она сможет принять участие в турнире.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июля по 12 июля 2020 года в 12 городах 12 стран, в том числе в Санкт-Петербурге.

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