Россияне оценили шансы сборной на победу в Евро-2020

В победу сборной России в чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, в победу национальной команды на Евро-2020 верит 10% россиян, 19% думают, что российская сборная дойдет до четвертьфинала, 16% – до 1/8 финала, 14% – до полуфинала, 12% – до финала, передает РИА «Новости».

Лишь 6% полагает, что Россия не выйдет из отборочной группы, а 23% затруднились ответить.

При этом 82% опрошенных не следили жеребьевкой финальной части турнира, которая прошла 30 ноября.

Также 50% респондентов считают, что сборной России скорее повезло, что она оказалась в одной группе со сборными Дании, Бельгии и Финляндии, 33% затруднились ответить, а 17% думают, что не повезло.

По мнению 24% респондентов фаворитом этой группы является Бельгия, 12% полагают, что Россия, 4% – что Дания, 2% – что Финляндия. По результатам исследования, 28% россиян считают, что российская сборная в своей группе займет второе место, 21% – что первое, 16% – что третье, 11% – что четвертое место, а 24% затруднились ответить.

По данным исследования, за ходом Евро-2020 будут следить 35% россиян, не будут – 41%, не знали, что он состоится или не думали об этом 24%.

Отмечается, что в целом 59% граждан безразличны к футболу, 33% интересуются им от случая к случаю, 7% считают себя постоянными футбольными болельщиками.

По данным исследования, 85% россиян будут болеть на Евро-2020 за отечественную команду, 10% – за Германию, 8% – за Францию, 7% – за Испанию, 5% – за Бельгию и еще 5% – за Англию (в ответе можно было указать до трех сборных).

Отмечается, что обычно 74% респондентов не следят за матчами чемпионата Европы, а 25% – следят. Кроме этого, 54% знают или слышали о том, что сборная России сыграла в отборочных матчах и прошла в финальную часть Евро-2020, а 46% услышали об этом впервые.

О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей финального турнира чемпионата, впервые услышали 56% респондентов, знают или слышали – 44%.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее в результате жеребьевки в Бухаресте стало известно, что сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.

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