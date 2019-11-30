Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.

«Не изучал ни финнов, ни Уэльс. Финны легко вышли, хотя Уэльс более статусный. Надо финнов изучить. Начинать Бельгией – минус, заканчивать Данией – минус. Но два минуса дают плюс», – заявил Черчесов, передает РИА «Новости».

Ранее в результате жеребьевки в Бухаресте стало известно, что сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.