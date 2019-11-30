Названы соперники сборной России по футболу на Евро-2020

Сборная России по футболу проведет первый матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии.

Команды России и Бельгии встретятся 13 июня в Санкт-Петербурге, сообщает результаты жеребьевки, которая проходит в Бухаресте, РИА «Новости».

17 июня россияне встретятся с представителями Финляндии также в Петербурге, а 22 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча: три игры первого этапа в группе B (две из них – с участием сборной России), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что въезд российских болельщиков в страны Шенгена во время Евро-2020 планируют упростить.

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