В рамках Всероссийского патриотического форума стартовал уникальный музейный проект

Министр культуры России, руководитель РВИО Владимир Мединский и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко открыли зал «Лица Победы» в Музее Победы на Поклонной горе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. В церемонии также участвовал ветеран войны Николай Чадаев.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Рязанской области Николай Чадаев, которому недавно исполнилось 94 года, рассказал Владимиру Мединскому и Сергею Кириенко о своем боевом пути в составе 1-го Украинского фронта. По завершении рассказа Николай Кузьмич открыл уникальную экспозицию «Лица Победы». Это масштабный мультимедийный проект Центрального музея ВОВ, в котором может принять участие любой желающий, рассказав семейную хронику войны и представлены фотографии всех, кто принял участие в борьбе с захватчиками.

Открытие зала «Лица Победы» стала частью торжественной церемонии старта Всероссийского патриотического форума. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, форум открылся во вторник, в День Неизвестного Солдата в Музее Победы на Поклонной горе. На эту встречу прибыли более 700 участников из 85 регионов России. Руководители патриотических объединений, авторы масштабных проектов в сфере сохранения исторической памяти представят федеральные проекты Года памяти и славы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам форума будет сформирована команда, которая поможет провести памятные мероприятия в регионах.

Как сообщает ТАСС, ряд регионов России ко Дню Неизвестного Солдата подготовил открытие новых памятников, жители приведут в порядок братские могилы и проведут традиционные митинги. Так, например, в Новосибирске во вторник откроют памятник Неизвестному Солдату на мемориале «Раненый воин», а в Майкопе, памятные мероприятия пройдут на месте нового мемориала – неделю назад здесь установили памятник партизанскому отряду имени братьев Игнатовых.