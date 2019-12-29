«Единая Россия» закупила лекарства детям с муковисцидозом

Правозащитный центр партии «Единая Россия» закупил необходимые лекарства нуждающимся в неотложном лечении детям с муковисцидозом – тяжелым генетическим заболеванием.

С просьбой помочь с решением проблемы нехватки иностранных лекарств, востребованных больными муковисцидозом, к сопредседателю правцентра, депутату Госдумы Михаилу Старшинову обратилась председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «На одном дыхании» Ирина Дмитриева.

Старшинов напомнил, что Правозащитный центр обратился в Минздрав с предложением о решении проблемы доступности лекарств. «Вместе с Минздравом мы работаем над системным решением существующих проблем, и у Минздрава уже есть соответствующая «дорожная карта». Но необходимо было в оперативном порядке помочь детям, которым лекарства нужны сейчас. Поэтому Правозащитный центр «подставил свое плечо», закупил эти препараты и передал тем детям, кому они нужны безотлагательно», – приводятся его слова в пресс-релизе «Единой России», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для решения проблем с лекарственным обеспечением больных муковисцидозом мы считаем важным привлекать больше внимания к проблеме и вовлекать лидеров мнений. Совместно с Минздравом правцентр будет сотрудничать с пациентами и пациентскими организациями, чтобы выявлять и решать как системные, так и адресные проблемы», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о первой в мире операции, которую провели российские врачи девятилетнему мальчику, больному наследственным заболеванием муковисцидоз.

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