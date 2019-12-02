Правозащитный центр «Единой России» призвал разобраться с обеспечением лекарствами от муковисцидоза

Сопредседатель правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился в Минздрав и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с обеспечением необходимыми лекарствами тяжелобольных пациентов, в том числе и с диагнозом «муковисцидоз».

«Прошу... поручить провести проверку законности и обоснованности отказа медучреждений от закупки оригинальных препаратов, необходимых для лечения больных муковисцидозом», – сказано в обращении депутата к генпрокурору Юрию Чайке, передает RT.

Старшинов в своем письме министру здравоохранения Веронике Скворцовой подчеркивает, что «многие иностранные препараты, используемые для лечения муковисцидоза, значительно эффективнее российских дженериков и имеют меньше побочных явлений, но медицинские учреждения по всей стране отказываются от их закупки».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о первой в мире операции, которую провели российские врачи девятилетнему мальчику, больному наследственным заболеванием муковисцидоз.

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