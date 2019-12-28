Пентагон заключил с Raytheon контракт на производство ракет средней дальности

Американская компания Raytheon выиграла контракт минобороны США на производство ракет средней дальности класса «воздух – воздух» AMRAAМ на сумму более 768 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

В сообщении министерства указывается, что «работы будут выполняться в городе Тусон (штат Аризона), ожидаемый срок (их) завершения – 28 февраля 2023 года», передает ТАСС.

Raytheon – это одна из крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса США. В Пентагоне отметили, что почти половина стоимости данного контракта будет покрыта за счет продажи оружия союзникам США, в том числе Польше, Саудовской Аравии и Турции.

Ранее Вашингтон пригласил Пекин на переговоры по контролю над оружием. США не раз заявляли, что возможные новые международные переговоры о контроле над вооружениями должны включать не только Россию и США, но и Китай.

В Кремле говорили, что понимают позицию Пекина по новому договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

Между тем, на минувшей неделе США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии.

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