Посольство России сыронизировало над статьей об «агентах ГРУ» в Каталонии

Российское посольство в Испании прокомментировало заявление газеты El Pais о том, что в Барселоне побывали сотрудники ГРУ.

По версии издания, трое предполагаемых «членов ГРУ» посещали город в 2016 и 2017 годах. El Pais утверждает, что они входят в некое «подразделение 29155», передает ТАСС.

Комментируя в Twitter «неустанную работу исследователей» издания «по обнаружению источника каталонского кризиса в России», дипломаты указали на «разоблачающий факт» – «номер предполагаемого российского подразделения» заканчивается на 155, что «само по себе создает новую реальность».

«Так что – по следу», – говорится в сообщении.

Посольство намекает на 155-ю статью испанской конституции, которой воспользовались власти страны, чтобы ограничить самоуправление Каталонии в ответ на резолюцию местного парламента о независимости региона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальной публикации El Pais, утверждавшей, что в Каталонии якобы действовало «подразделение 29155».

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