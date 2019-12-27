ЕК подтвердила готовность нового оператора ГТС Украины работать по нормам ЕС

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее готовность нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины работать по нормам ЕС.

Шефчович сообщил в Twitter, что «подписал письмо, подтверждающее, что недавно созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен (от Нафтогаза) и готов работать в соответствии с законодательством ЕС».

Он указал, что это «необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано в трехсторонних переговорах».

Данный шаг для выполнения протокола по газовому сотрудничеству, подписанного 20 декабря Россией, Украиной и ЕК, передает РИА «Новости».

Новая компания «Оператор ГТС Украины» с 1 января 2020 года будет осуществлять транспортировку газа в стране, в том числе транзит в Европу.

Согласно протоколу, для продолжения транзита Газпром заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с Нафтогазом – договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

Он также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Киев договорились обнулить взаимные претензии по газу 1 января.