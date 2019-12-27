Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство комплекса «Авангард»

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что 27 декабря на боевое дежурство был поставлен ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард».

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Путину о постановке с 10.00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», – говорится в сообщении Минобороны, передает РИА «Новости».

«Авангард» наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

24 декабря Путин заявил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.

В ноябре «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ» Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком. В Госдепе после этого заявили, что рассматривают возможность продления соглашения.