В Госдепе США допустили возможность продления СНВ-3

Соединенные Штаты рассматривают возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«По вопросу о продлении нового ДСНВ я бы сказал, и мои коллеги, на мой взгляд, ясно это давали понять, что это, безусловно, рассматривается. Мы ни одного, ни другого решения не приняли», – приводит слова сотрудника Госдепартамента США ТАСС.

При этом Форд считает, что настало время для выработки новых режимов контроля над вооружениями, поскольку существует опасность возникновения гонки ядерных вооружений между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

«Мы рассматриваем данный вопрос (о продлении срока действия СНВ-3) частично сквозь призму того, как и до какой степени продление нового ДСНВ может способствовать достижению более важной, на наш взгляд, цели: выработке рамок контроля над вооружениями, пресекающих на корню нарождающуюся трехстороннюю гонку на ядерной арене, которую, как я опасаюсь, грозят породить российская и китайская ядерные доктрины и региональные военные стратегии, а также угрозы нашим союзникам», – отметил помощник госсекретаря США на семинаре в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Напомним, в ноябре постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что Россия и США все еще могут продлить ДСНВ на короткий срок, «чтобы выиграть время и сохранить систему проверок». В том же месяце «в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ» Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с договором, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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