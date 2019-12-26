Путин решил не ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Владимир Путин не собирается в феврале ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Отметим, что в прошлом году Россию на Мюнхенской конференции по безопасности представлял глава МИД Сергей Лавров. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о его выступлении.