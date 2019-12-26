Новак рассказал о планах России самостоятельно достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток – 2», если этого не сделает швейцарская Allseas, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Если Allseas не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, «для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка». При этом Новак выразил мнение, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена.

Новак также подтвердил, что в 2020 году «Северный поток– 2» будет введен в эксплуатацию.

Во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ОСК готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для строительства морских газопроводов.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Кроме того, Новак считает, что еще есть время до конца года, чтобы успеть согласовать все нерешенные вопросы с Белоруссией по вопросам транзита и цены поставки газа и нефти. «Что касается наших взаимоотношений в части газовых и нефтяных, мы сейчас с нашими коллегами продолжаем взаимодействовать, у нас есть еще время до конца года, чтобы до конца досогласовать те моменты, которые остались открытыми», – сказал он, передает ТАСС.

Во вторник Лукашенко заявил: если не удастся договориться с Россией по энергетическим вопросам, Минск будет качать нефть реверсом из Польши, используя две трубы нефтепровода «Дружба». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что у Минска есть возможность выбрать альтернативного поставщика энергоносителей, и это полностью коммерческий вопрос, а нынешний уровень интеграции двух стран не предусматривает равных условий для потребителей в России и Белоруссии.

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