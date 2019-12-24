Лукашенко допустил закупку российской нефти по реверсу из Польши

Белоруссия намерена искать альтернативу поставкам газа и нефти из России, если Минск и Москва не смогут договорится об их цене.

Глава Белоруссии привел в пример споры между Россией и Украиной по транзиту газа, что привело, по его совам, к необходимости строительства проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов – «Турецкого потока» и «Северного потока – 2».

«Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю», – сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Белорусский президент добавил, что Минск неоднократно предлагал Москве продавать газ за российские рубли, однако Россия на это не соглашается.

«Мы покупали и покупаем у вас (газ, – прим ВЗГЛЯД) за доллары. Вы же говорите о единой валюте <...>. А я предлагаю: давайте будем за российские рубли торговать. Нет. Хочется долларов. Вот суть вашего валютного союза. На это у них (у России, – прим ВЗГЛЯД) ответа нет», – заявил Лукашенко.

Президент республики отметил, что Белоруссия может осуществить реверс нефти через Польшу, однако пока этого не хочет.

«Через Польшу, это самый дешевый маршрут, мне предлагают (осуществить реверс нефти, – прим. ВЗГЛЯД). Я могу взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле, с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом. У меня три трубы нефтепровода «Дружба». На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю на НПЗ, у нас два мощных НПЗ в этом году полностью закончили модернизацию, их глубина переработки как в Европе, у вас один такой завод только в России. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально – я заберу реверсом вторую трубу, у вас останется одна труба. Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, скажем, на 60 млн (тонн, – прим. ВЗГЛЯД), у вас останется для прокачки 20 млн тонн, но не 60», – сказал Лукашенко.

«Вы уже оценили это как угрозу, а я задаю вопрос: «Вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу», – заявил президент Белоруссии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Лукашенко оказался не готов к российским ценам.

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