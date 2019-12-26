Эрдоган решил представить в парламент запрос на использование ВС в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении представить в парламент страны запрос на использование турецких вооруженных сил в Ливии.

«Нас спрашивают: отправим ли мы военных в Ливию? Отвечаем: мы пойдем туда, куда нас пригласят. Нашим меморандумом мы еще раз подтвердили наше сотрудничество и поддержку. Сегодня это соглашение вступило в силу. В ближайшее время мы представим в парламент запрос на использование нашей армии в Ливии. С этим мандатом у нас больше возможность оказать Ливии поддержку», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Он отметил, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось к Анкаре с просьбой о военной поддержке, поэтому первым вопросом повестки зимней сессии парламента Турции, которая откроется в январе, станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию.

Ранее в четверг Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Тайип Эрдоган.

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