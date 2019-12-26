Заложен третий «Каракурт» с «Калибрами» для ТОФ

Третий по счету малый ракетный корабль проекта 22800 для Тихоокеанского флота, получивший имя «Уссурийск», заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ТОФ.

«На Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота заложен третий по счету малый ракетный корабль – носитель ракет «Калибр-НК»... Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Корабль заложили в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. Запланировано, что на Амурском заводе построят четыре таких МРК. Два из них были заложены 1 июля этого года.

Ожидается, что корабли пополнят флот после 2020 года.

Напомним, в мае 2018 года в Минобороны сообщили, что на Ладожском озере стартовали ходовые испытания малого ракетного корабля проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»).

Занимавший в то время пост замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, военное ведомство в 2019 году закажет строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») для Тихоокеанского флота. «Четыре на Амурском судостроительном заводе и два на «Восточной верфи», – уточнил он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД