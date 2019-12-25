Путин усомнился, что россияне почувствовали улучшение жизни от нацпроектов

Президент Владимир Путин заявил, что не уверен, что россияне почувствовали перемены к лучшему от реализации нацпроектов.

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение, об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять – это в том числе Федеральная служба охраны», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что главной целью нацпроектов является улучшение жизни граждан страны.

«Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане», – отметил президент, передает «Интерфакс».

Ранее президент заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку.