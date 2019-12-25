В изнасиловании девочки в Москве заподозрили организатора патриотических игр

Организатора молодежных патриотических игр в Москве заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки, пишут СМИ.

Школьница исчезла 20 декабря, ее нашли через трое суток, передает «Комсомольская правда».

По этим данным, она проживала в одной из квартир у 47-летнего Игоря Толстошеина, с которым ранее переписывалась в Сети.

Толстошеин, по данным издания, снял для девочки отдельную квартиру, там он совершал в отношении ребенка действия сексуального характера.

В телефоне подозреваемого нашли переписку с сотнями девочек, при этом сам Толстошеин – организатор тематических военных молодежных игр, он женат, воспитывает двух детей.

По данным издания, Толстошеин имел половые контакты с 9-летней девочкой из Белоруссии, к которой приезжал после знакомства в Сети. Согласно этим сведениям, он платил девочке.

Против Толстошеина возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия в отношении несовершеннолетних». Его арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что известный историк эпохи Наполеона, реконструктор Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В начале декабря Соколова перевели в Центр психиатрии Сербского.