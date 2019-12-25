Стали известны подробности переговоров Горбачева по Курилам

Утверждения японского агентства Киодо о том, что Михаил Горбачев в бытность генсеком ЦК КПСС и председателем Верховного Совета СССР признал в 1988 году необходимость разрешения территориальной проблемы в отношениях с Японией, являются выдумкой, заявил руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко.

«Агентство Киодо Цусин ссылается на некий отчет японского посольства, а не на запись беседы между Михаилом Горбачевым и бывшим премьер-министром Японии Накасонэ», – передает ТАСС слова Палажченко.

«Однако беседа была зафиксирована документально, ее запись хранится в государственном архиве России. Она имеется также в личном архиве Михаила Горбачева. Ее текст свидетельствует о том, что слова, приписываемые японским посольством Горбачеву, являются выдумкой. Горбачев этого не говорил», – добавил он.

Как следует из рассекреченных в среду документов МИД Японии, на которые ссылается Киодо, в ходе встречи в Кремле 22 июля 1988 г., которая продолжалась два часа сорок минут, Накасонэ назвал включение южной части Курил в состав СССР «ошибкой Сталина» и призвал Горбачева к «перестройке двусторонних отношений» на основе советско-японской совместной декларации 1956 года. Она предполагает передачу Токио южнокурильского острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды после подписания мирного договора.

Горбачев, согласно отчету посольства Японии в Москве, якобы напомнил, что Токио сам в 1956 году отверг подобное предложение, поскольку требовал больше островов. Советский лидер подчеркнул, что заключенный в 1960 году договор безопасности между Токио и Вашингтоном закрепил пребывание войск США в Японии, что еще больше затруднило поиск договоренности о мирном договоре с СССР. Горбачев в конечном итоге якобы заявил, что «нам когда-нибудь нужно будет что-то придумать по этой проблеме».

Напомним, ранее глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг, поскольку это «исконно японская территория». В Совфеде в ответ заявили, что на такие заявления «оппозиционеров» реагировать не стоит, и Москва исходит из официальной позиции Токио.

В то еж время спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление японских коммунистов по Курильским островам, заявил, что Россия воспринимает его как угрозу территориальной целостности и суверенитету.