Наказана бившая детей книгами экс-директор школы

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25 декабря, среда | Последнее обновление — 14:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле ответили на резкое высказывание Лукашенко об отношениях с Россией
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»
Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером
Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет
Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Украина первой признала республики Донбасса
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
Трансгендерная идеология уже добралась до России
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов
Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страныПодробности...
Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток
Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудиторииПодробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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