Наказана бившая детей книгами экс-директор школы

Экс-директора забайкальской школы оштрафовали за жестокое обращение с детьми на уроках, сообщает прокуратура Забайкальского края.

Директор в январе проводила урок литературы в пятом классе, и применила насилие против пятерых учеников, сообщается на сайте ведомства.

Суд установил, что преподаватель дергала учеников за волосы и уши, била книгой по голове и животу, толкала, заставила стоять на протяжении всего урока. Суд постановил оштрафовать бывшего директора на 40 тыс. рублей.

Расследование проходило в течение всего 2019 года, все это время директор продолжала работать в заведении. После вмешательства прокуратуры ее уволили.

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