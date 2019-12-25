Кудрин рассказал о недостатках российской экономики за последние 10 лет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что последние 10 лет в российской экономике недостаточно внимания уделялось приватизации, а также отсутствовал баланс между защитой законности и давлением на бизнес.

«Может быть, я жалею, что сейчас не уделяется достаточно внимания приватизации, развитию частного сектора. Повторяю, иногда говорится об этом, но недостаточно делается», – рассказал Кудрин РИА «Новости».

По его словам, работа некоторых структур непредсказуема. «Я сегодня оцениваю, что у нас правоохранительные органы не всегда предсказуемы и, к сожалению, мы не можем найти какой-то баланс между защитой законности и, в общем, серьезного такого пресса на бизнес. Этот баланс пока не найден. Вот это, может быть, более явно выразилось уже после 2008 года», – сказал Кудрин.

Он отметил, что до кризиса в 2008 году уделялось больше времени формированию благоприятного инвестклимата. «Когда я был вице-премьером, особенно до кризиса 2008 года, мы больше думали об инвесторах, об инвестиционном климате, чем сейчас, как-то это почему-то отошло на второй план. Хотя об этом много говорится, но реально улучшения инвестиционного климата не происходит. Вот это мне не нравится», – поделился он.

По словам Кудрина, этот вопрос не решить одним только законом о поощрении инвестиций. «Это все-таки многофакторная комплексная политика должна проводиться», – считает он.