Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией в случае переизбрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае переизбрания в 2020 году он продолжит реализовывать все «дорожные карты» по интеграции с Россией.

Лукашенко подчеркнул, что интеграция между странами нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, передает РИА «Новости».

В понедельник первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин сообщил, что в течение ближайших трех дней Москва и Минск согласуют весь интеграционный пакет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает интеграции России и Белоруссии.