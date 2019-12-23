Названы сроки согласования Россией и Белоруссией интеграционного пакета

В течение ближайших трех дней Москва и Минск согласуют весь интеграционный пакет, заявил первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что мешает интеграции России и Белоруссии.