Лукашенко возложил на Россию вину за Чернобыль

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...

Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Лукашенко возложил на Россию вину за Чернобыль

              24 декабря 2019, 15:30

              Текст: Алина Назарова

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              Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Москва должна предоставить Минску скидку на газ как правопреемник бывшего Советского Союза, во времена которого произошла авария на Чернобыльской АЭС.

              «Главный вопрос. Я сказал вашей (российской) делегации в Питере: вы правопреемники Советского Союза? Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто ее эксплуатировал? Не Белоруссия. Кто ее взорвал? Не Белоруссия. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину», – заявил Лукашенко, передает «Интерфакс».

              Белорусский президент пожаловался, что его страна до сих не оправилась от последствий катастрофы. «Люди до сих пор не могут дрова в печке сжигать, потому что это «грязные» дрова», – добавил Лукашенко.

              По его мнению, случившееся дает Минску право на скидку на российское топливо. «Советский Союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?» – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

              Он также выразил мнение, что Москве следует поднять цену на газ для стран Запада. «Вы должны Германии еще выше продавать, вы льготируете, там большой рынок. А мы с вами, кая я образно скажу, в окопах гнили вместе», – заявил Лукашенко.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ожидалось, что в честь 20-летия Союзного государства Россия и Белоруссиия подпишут 31 «дорожную карту» по интеграции. 28 карт были согласованы, но три самые сложные остались. Это соглашения по нефти, газу и налогам. Сообщалось, что Лукашенко хочет покупать углеводороды по внутрироссийским ценам, но взамен Москва выдвинула ему жесткие условия.

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