Путин пообещал подумать над созданием программы «Земский работник культуры»

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23 декабря, понедельник | Последнее обновление — 18:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Объявлено, сколько километров «Северного потока – 2» осталось проложить
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Сделан последний шаг по превращению Крыма в обычный регион России
Следы стрелка с Лубянки привели на Украину
От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система
США начали массовую травлю китайских ученых
В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив
Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Меньшинства отправляются в крестовые походы
Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули
Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страныПодробности...
Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток
Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудиторииПодробности...
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
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