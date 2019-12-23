Авиакомпании предупредили о риске срыва перевозок в новогодние праздники

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун обратился к замминистра транспорта Александру Юрчику с предупреждением о критической ситуации, так как в новогодние праздники могут сорваться программы авиаперевозок из-за отсутствия решений Минтранса по эксплуатации 30 самолетов.

Глава АЭВТ отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что ведомство приостановило процедуру внесения самолетов перевозчиков в «приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации (Передача определенных функций и обязанностей – прим. ВЗГЛЯД).

«По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 ВС (воздушных судах – прим. ВЗГЛЯД). Данные ВС заранее планировались авиакомпаниями для выполнения программ полетов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества ВС в Приложения к соответствующим Соглашениям делает невозможным их включение в Сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Все необходимые документы по данным ВС представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», – говорится в письме на сайте организации.

Тасун попросил министра «во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников», включить самолеты авиакомпаний в соответствующие приложения.

Ранее в ФАС дали прогноз по росту стоимости авиабилетов в 2020 году.