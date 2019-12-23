Кремль не стал уточнять слова Путина о поставляющих танки в горячие точки странах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал уточнять слова президента Владимира Путина о том, что во многих горячих точках есть военная техника, которую поставляют симпатизирующие страны.

«Нет, я не мог бы здесь какие-то уточнения сделать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, какие страны имел в виду российский лидер.

На уточняющий вопрос о том, говорил ли Путин о России, Песков отметил, что ему «нечего добавить к тому, что сказал президент».

Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос, откуда в Донбассе танки и тяжелая артиллерия, заявил, что во многих горячих точках есть военная техника, которая может попадать от симпатизирующих стран, но это уже собственность сторон.



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД