Путин назвал главную проблему в решении конфликта в Донбассе

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что считает главной проблемой в урегулировании ситуации в Донбассе.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк спросил, когда будут расформированы ДНР и ЛНР, а также задал вопрос про ситуацию с транзитом газа.

«Первое: представлявший Украину в Минске Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик. А те отказывались это делать. Вскрою вам подноготную переговоров в Минске. Но мы их уговорили, они поставили свои подписи. Украина сама признала, что существуют эти республики. Это первая часть марлезонского балета», – сказал Путин.

Он заметил, что в ДНР и ЛНР были проведены демократические выборы. Также, заметил Путин, в Минских соглашениях есть прямое указание, на что эти республики могут претендовать.

Российский лидер отметил, что в ситуации с урегулированием в Донбассе «нет ничего, кроме Минских соглашений».

«И меня насторожили очень заявления президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полностью. Потому что ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон на постоянной основе», – сказал Путин.

«Там есть, подойдем к спорным моментам, пункт о выводе наемников и иностранных войск и о закрытии границы. Закрытие должно быть на второй день после выборов. И закончиться после всеобъемлющего урегулирования и предоставления республикам прав, прописанных в Минских соглашениях. Но там нет иностранных войск. Там есть милиция, местные силы самообороны, из местных жителей», – отметил Путин.

По его словам, граждане зарубежных стран есть у обеих сторон конфликта, но они не составляют основу боевых сил.

«Меня постоянно спрашивают, откуда у них танки. В мире много подобных конфликтов. Откуда они берут технику? От государственных сил, которые им симпатизируют. Но это их танки», – заявил Путин.

Он также объяснил, что является главной проблемой для решения ситуации в Донбассе.

«Нет желания решать вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться решать ее силовым способом», – сказал Путин.

Он заметил, что на Украине уже не помнят, что применяли авиацию во внутреннем конфликте.

«Как избавиться от ошибочного подхода к решению проблем? Написано в Минских соглашениях: нужно восстанавливать инфраструктуру. Так ведь сами ввели блокаду. Киевские власти ввели блокаду», – заявил Путин.

Президент добавил, что изменения к лучшему есть, но их недостаточно, нужно, чтобы люди жили лучше. «Но если встать на путь диалога, тогда проблема будет решена», – сказал Путин.

Он вспомнил фразу «Донбасс порожняк не гонит». По его словам, это «хулиганская» поговорка, но она характеризует людей, которые живут в этом регионе.

Говоря о транзите газа, Путин отметил, что Россия хочет решить проблему.

«Транзит по Украине удобен для нас, мы хотим продолжать. Он длиннее, чем через Балтику, но маршрут отработанный, хороший, готовы его сохранять. Готовы со скидкой 25% поставлять газ на Украину. Тогда можно было бы не повышать тариф для украинцев, как вы делаете. Но я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к ним. Мы будем стремиться к тому, чтобы договориться», – заявил Путин.

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