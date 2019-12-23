В Японии разрешили выращивать человеческую железу в организме свиньи

Государственный экспертный совет при правительстве Японии разрешил группе исследователей из японского Университета Мэйдзи во главе с профессором Хироси Нагасимой на проведение первого в стране эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи, сообщили СМИ.

Как передает общественное телевидение NHK, группа профессора Нагасимы намерена путем генетических манипуляций лишить оплодотворенную яйцеклетку свиньи возможности создать поджелудочную железу.

После этого в нее будут внедрены человеческие индуцированные стволовые клетки. После возвращения в организм свиньи яйцеклетка должна развиться в зародыш с поджелудочной железой, имеющей признаки, близкие к человеческому органу, передает ТАСС.

Во время эксперимента предполагается только до определенного уровня проследить за процессом. Речь о выращивании человеческих органов пока не идет.

Напомним, в октябре в заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова из первой в мире пары клонированных близнецов.

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