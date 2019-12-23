Кот Мостик «проинспектировал» железнодорожную часть Крымского моста

Кот по кличке Мостик первым «проинспектировал» железнодорожную часть Крымского моста, которую в понедельник откроет президент Владимир Путин.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Мостик прогуливается по железнодорожному полотну и, кажется, остается доволен увиденным.

В понедельник президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут следовать поезда с материковой части России на полуостров и обратно.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста с семимесячным опережением графика.