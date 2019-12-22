Тренер одесской команды избил 11-летних хоккеистов

Хоккейный матч в Одессе между командами из игроков 2008 года рождения «Морские Волки» (Одесса) и «Кривбасс» (Кривой рог) завершился массовой дракой. В конфликте поучаствовал тренер кривбасской команды Сергей Брага, который вступил в драку с 11-летними хоккеистами.

После матча Украинской молодежной хоккейной лиги, который завершился со счетом 5:10 в пользу «Кривбасса», началась массовая драка между игроками двух команд. В конфликт вмешался тренер «Кривбасса» Сергей Брага, который грубо разбросал игроков одесской команды. Некоторые хоккеисты получили травмы, сообщает сайт 048.ua.

Известно, что вратарь одесской команды Илья Бобров получил повреждения мягких тканей головного мозга.

«Тренер команды «Кривбасс» вместо того, чтобы разнимать завязавшуюся потасовку, стал избивать малых команды соперника. В результате действий «тренера» есть травмированные дети, которые сейчас находятся на лечении», – заявил в Facebook один из родителей Сергей Суворов.

При этом тренер другой украинской юношеской команды Александр Селютин считает, что Брага «оперативно предотвратил конфликт», что позволило избежать «более серьезных последствий».