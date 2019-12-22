Москвичей предупредили об ограничении движения на новогодние праздники

Центр организации дорожного движения сообщил, что в Москве планируются ограничения и перекрытия движения на новогодние праздники.

«ЦОДД разослал 192 тыс. sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах», – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Информация обо всех ограничениях дорожного движения доступна по ссылке.

Ранее также появилась информация о погоде в новогоднюю ночь в Москве.