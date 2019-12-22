Воспитанникам детсада в Челябинске выдали просроченные новогодние подарки

Воспитанникам одного из детских садов Челябинска раздали просроченные сладкие новогодние подарки, сообщили родители малышей.

На упаковках подаренных конфет родители обнаружили две наклейки со сроком годности, на той, что была заклеена, стояла дата 26 июня. При этом мать одного из детей развернула конфету и увидела на ней плесень, сообщает канал 31TV.

Однако по словам заведующей детского сада, подаренные детям конфеты свежие, а поставщик всего лишь использовал оставшуюся с 2018 года упаковку, поэтому поверх старых этикеток наклеили новые.

Она пояснила, что поставщик уже поменял подарки. Тем не менее, родители все-таки решили отдать конфеты на экспертизу, чтобы установить их качество.