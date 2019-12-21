Эксперт: Агрессивная стилистика Украины будет только усиливаться

Российский политолог Алексей Чеснаков ответил на заявление посла Украины в США Владимира Ельченко о том, что «в ООН есть своя агентура Кремля», а также на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, который обвинил Россию в организации «волны заказных убийств».

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что в течение одного дня новый посол Украины в США Владимир Ельченко «назвал россиян, работающих в ООН «агентурной сетью» ФСБ, а глава МИД Вадим Пристайко на пресс-конференции в Берлине обвинил Россию в организации «волны заказных убийств».

«Агрессивную стилистику демонстрируют. И она будет только усиливаться. Месяц от месяца. Интересно, какие шаги будут сделаны нашим МИДом», – пишет Чеснаков в своем Телеграм-канале.

Владимир Ельченко был назначен послом в США в минувший четверг. 60-летний дипломат ранее работал послом в разных странах. С июля 2010 года был посолом в России, но в марте 2014 года Киев отозвал его из-за событий в Крыму.

О том, что половина россиян, которые работают в ООН – скрытые или открытые агенты ФСБ России, дипломат заявил в интервью Укринформу. По его словам, Кремль скрыто влияет на работу организации через 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН. «Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», – рассказал Ельченко.

О том, что Россия продолжит осуществлять заказные убийства в Европе, пока не завершится война в Украине, Пристайко сказал накануне в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Так глава МИД Украины прокомментировал убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.