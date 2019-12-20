Россиянка серьезно пострадала при столкновении катера с яхтой в Таиланде

Пожилая россиянка получила серьезные травмы при столкновении туристического катера с яхтой у берегов тайского острова Кхай-Нок в провинции Пхан-Нга, сообщило посольство России в Таиланде.

«Посольство России в Таиланде сразу же подключилось к выяснению обстоятельств происшествия. Серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, скоростной катер столкнулся с яхтой, которой управлял российский капитан. Столкновение произошло по вине капитана катера. Среди пострадавших – граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.

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