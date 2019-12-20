Группу «Ленинград» оштрафовали за мат

Калининский райсуд Новосибирска обязал группу «Ленинград» выплатить 4,5 тыс. рублей зрителю, который услышал мат на концерте коллектива.

Заявитель иска слушал песни «Ленинграда» по радио и телевидению, где не было нецензурной брани, передает РИА «Новости».

В октябре группа приехала в Новосибирск, мужчина купил билет за 2,5 тыс. рублей. На концерте истец послушал две композиции и выступления лидера группы Сергея Шнурова между ними, в обоих случаях заявитель услышал ненормативную лексику.

«Истец был огорчен и возмущен таким поведением артистов и вынужден был покинуть концерт, поскольку не мог даже предположить, что нецензурная брань может звучать на публичном массовом концерте... В момент приобретения билета его организатором до истца и неограниченного круга лиц не была доведена информация о том, что на предстоящем мероприятии будут исполняться песни, тексты которых не соответствуют текстам песен группы, транслируемых по телевидению и радиостанциям и, более того, содержат нецензурную брань», – сообщили в суде.

К административной ответственности также привлекли организаторов концерта за организацию мероприятия, на котором звучит нецензурная брань.

«Суд взыскал с ответчика в пользу истца расходы на приобретение билета в размере 2,5 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей, а также штраф в размере 2 тыс. 225 рублей», – заключили в суде.

В сентябре из-за мата на концерте группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону возбудили административное дело.