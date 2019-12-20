Шахназаров заявил об упадке зарубежного кино

Зарубежное кино переживает состояние серьезного художественного кризиса, заявил гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Шахназаров заявил на пресс-конференции, что просмотренные им в последние время фильмы, «нашумевшие лауреаты фестивалей», сильно разочаровали его, передает РИА «Новости».

«Это мое личное мнение. Я не увидел ничего такого, что бы произвело на меня впечатление. Я думаю, мировое кино переживает серьезный художественный кризис», – добавил он.

При этом Шахназаров отметил, что российское кино также находится не в лучшем состоянии. Однако, на его взгляд, курс по отечественному кино нужно ввести в школьную программу, передает ТАСС.

Гендиректор «Мосфильма» указал, что подобное уже существует в других странах.

«Во Франции есть это. Во многих странах кино уже введено в обязательную школьную программу», – сказал он.

Ранее россияне назвали фильм 2019 года.

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