Ребенка госпитализировали после обеда в школьной столовой в Смоленске

В Смоленске следователи начали доследственную проверку по сообщениям в СМИ о госпитализации ученицы третьего класса из школы.

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что накануне, 19 декабря, учащуюся одной из местных школ госпитализировали после того, как она выпила чай в столовой учебного заведения.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, после проверки будет принято процессуальное решение.

Смоленская газета «Рабочий путь» сообщает, что девочка почувствовала себя плохо после того, как выпила чай в столовой со «специфическим привкусом травы». У ребенка «начала болеть голова, появилась тошнота, темнело в глазах», девочка начала плакать.

При этом учительница девочки якобы не реагировала на ее плохое самочувствие, а в ответ на жалобы сказала, чтобы школьница звонила маме.

Одноклассницы помогли девочке дойти до фойе школы, так как самостоятельно ребенок идти уже не мог. Там она позвонила родителям.

Указывается, что это якобы видели и школьный охранник, и другие сотрудники учебного заведения, однако никто ребенку не помог.

Ранее в Нижегородской области несколько учеников и педагогов местной школы отравились газом.