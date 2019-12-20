Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

Взгляд
20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
Перейти а раздел…

Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
Перейти а раздел…

В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 62 комментария
      Перейти а раздел…

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

          Перейти а раздел…
          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперты оценили эффективность спецслужб во время стрельбы на Лубянке
              Отец стрелка с Лубянки заявил о зомбированииРоссия и Украина пришли к соглашению по газуТрамп потребовал немедленно запустить процесс импичментаВооруженную группу молодых людей задержали в центре Москвы
              В квартире стрелка с Лубянки нашли арсенал с оружиемШарий поглумился над «мощной политической акцией» СенцоваХафтар дал войскам Сараджа три дня на уход из Триполи и СиртаВ России предложили провести перепись сим-карт
              Психолог предложила ужесточить проверки владельцев оружия после стрельбы на ЛубянкеВетеран «Альфы»: У спецслужб нет устройств для чтения мыслей людей с оружиемШведскую журналистку удивили российские поездаMercedes Gelandewagen сбросили с вертолета в Карелии (видео)

              Главная тема


              Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

              атака на ФСБ


              Стали известны подробности жизни стрелка с Лубянки

              Украинский журналист


              Цимбалюк придумал ответ Путину про украинские танки

              война за «Северный поток»


              Пушков оценил способность Германии бросить вызов «Большому брату»

              Видео

              ошибки СССР


              Путин не простил Ленину развала России

              современные достижения


              Российская экономика заканчивает с советским наследием

              борьба с пьянством


              Минздрав напрасно помянул Горбачева добрым словом

              импичмент президента США


              Трамп пережил свой Сталинград

              транзит газа


              Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

              Сокрушительная победа


              Геворг Мирзаян: Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее

              Скрывать все сложнее


              Дмитрий Дробницкий: Импичмент – это способ расставить ловушки

              Нетрадиционные ценности


              Сергей Мардан: Воспитание детей ремнем и ЭКО одинаково неэтичны

              на ваш взгляд


              Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?

              Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

              20 декабря 2019, 12:31

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в письме главе Роскомнадзора Александру Жарову предложил провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт.

              Необходимость нового регулирования Чернышов объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения, передает РБК.

              Так, злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем последние не знают.

              «Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», – пишет депутат.

              Представитель Роскомнадзора сообщил, что служба ответит на письмо в установленном порядке.

              Чернышов попросил ведомство рассмотреть три инициативы, направленные на сокращение количества серых сим-карт. Первая – запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт. Депутат напомнил, что подобный сервис есть в Казахстане, что позволяет гражданину по ИНН увидеть все зарегистрированные на его имя номера.

              Второе – провести всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт, чтобы выявить недействительные номера. Третье – усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в даркнете.

              Каким образом будет проводиться инвентаризация и как можно усилить противодействие обороту серых сим-карт, в письме не указывается. Как рассказал сам Чернышов, в обсуждении и реализации инициативы должны принять участие операторы связи.

              «Совместно с законодателями и органами исполнительной власти они должны выработать общие правила контроля за тем, как регистрируются и работают в сети их абоненты. И на основе этих правил можно будет проработать механизм инвентаризации сим-карт и после этого проработать вопрос создания единой платформы», – пояснил депутат.

              Чернышов предполагает, что создание платформы и проведение инвентаризации должно быть реализовано в форме государственно-частного партнерства.

              «Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами», – пояснил он.

              По данным Роскомнадзора, за 11 месяцев 2019 года было изъято более 54 тыс. серых сим-карт. Годом ранее за аналогичный период было изъято более 77,3 тыс. таких карт. В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

              Между тем представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что об инициативе в ведомстве пока не знают.

              «Идеи ужесточения контроля над распространением сим-карт уже были, но подверглись критике и исчезли из повестки», – заметил он.

              Обсуждалось ли ранее создание единой платформы, где гражданин может проверить информацию о зарегистрированных на него номерах, представитель ведомства не уточнил.

              Источник, близкий к одному из операторов связи, сообщил, что подобная инициатива потребует от операторов колоссальных затрат, причем как финансовых, так и физических: в среднем у операторов более 50 млн абонентов, а с учетом развития интернета вещей (IoT) это количество увеличится до 100 млн.

              Верификация каждой сим-карты на платформе, скорее всего, будет платной услугой, то есть проверка всех абонентов может стоить десятки миллиардов рублей.

              «Для всех операторов это колоссальные деньги, которых у участников рынка просто нет. Если государство готово взять эти траты на себя, операторы готовы поддержать, но инвестировать в подобную платформу участники рынка не готовы», – констатировал он.

              Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева сказала, что операторы заинтересованы в искоренении серых сим-карт, поскольку их хождение осложняет взаимодействие с реальными абонентами.

              «Мы принимаем ряд мер для борьбы с этим явлением, в первую очередь через изменение наших договоров с дилерами, где предусмотрены штрафные санкции за факт выявления серых сим-карт», – отметила она. По ее мнению, создание федеральной платформы потребует инвестиций, не предусмотренных бюджетом оператора.

              Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина сказала, что для их компании проблема незаконных продаж контрактов остро не стоит. Компания выработала систему строгих и регулярных проверок собственных монобрендовых салонов и применяет серьезные штрафные санкции к недобросовестным дилерам, которые нарушают правила оформления и продажи сим-карт.

              Руководитель по взаимодействию с исполнительной властью «МегаФона» Никита Данилов считает, что отраслевое законодательство уже содержит достаточные механизмы борьбы с серыми сим-картами: контроль за недобросовестными действиями дилеров сейчас осуществляют как операторы связи с помощью внутренних проверок и штрафов, так и Роскомнадзор в рамках административных производств.

              «Еще одна информационная система создаст дополнительную нагрузку на операторов и усложнит процесс заключения договоров с абонентами», – предупредил Данилов.

              По его мнению, скорее требуется улучшить уже действующие механизмы, в частности увеличить пропускную способность системы межведомственного электронного взаимодействия, чтобы обрабатывать большее количество запросов от операторов.

              Напомним, с 1 января 2014 года в России действует запрет продавать сим-карты без предъявления покупателем паспорта, а также требование вносить персональные данные в договор.

              В конце 2014 года Николай Никифоров, тогда глава Минкомсвязи, признал, что этот запрет постоянно нарушается. После теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, когда террористы использовали для связи сим-карты, купленные без предъявления паспортов, законодатели решили ужесточить требования.

              С 1 июня 2018 года операторов и их посредников обязали проверять достоверность сведений и личность абонента, а компании, использующие корпоративные тарифы, – предоставлять операторам информацию о пользователях. Продавец должен проверить фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность. Для этого он должен либо пригласить абонента лично посетить офис, либо прислать необходимые документы, подтвержденные электронной подписью.

              Также оператор может подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или порталу госуслуг и проверить информацию о человеке дистанционно. Проверить новых абонентов нужно в течение 15 дней с момента заключения договора. Если данные подтвердить не удалось, оператор обязан отключить пользователя от своих услуг.

              Операторы не раскрывают, какая доля их абонентской базы приходится на серые сим-карты. Они стараются стимулировать «непроверенных» абонентов подтвердить информацию о себе.

              Например, в апреле этого года «МегаФон» предложил абонентам кешбэк за визит в свои салоны связи для подтверждения паспортных данных.

              В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании другой базы с данными владельцев сим-карт, с помощью которой финансовые организации смогут проверять сведения об этих лицах. Через единую систему они смогут запрашивать у операторов необходимую им информацию.

              Подобный механизм, как рассчитывают авторы инициативы, поможет бороться с использованием незаконно купленных сим-карт, а также защитит абонентов, купивших «токсичные» сим-карты, например те, за которыми числится непогашенный кредит.

              Однако позже операторы написали письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, в котором предупредили, что создание единой системы может привести к утечке данных миллионов абонентов и негативно скажется на телеком-бизнесе.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............