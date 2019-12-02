Зеленский поручил за полгода диверсифицировать поставки газа и угля

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны до 1 июля 2020 года диверсифицировать поставки природного газа, СПГ, нефтепродуктов и антрацита. Из одного источника можно будет поставлять до 30% каждого из видов топлива.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 года «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности», – передает РИА «Новости» текст указа.

До 1 июля 2020 года СНБО должен обеспечить разработку вопроса о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, газа, угля антрацитовых марок. Из одного источника можно будет поставлять не более 30% от общих объемов поставок.

Отметим, что в ситуации с нефтью Украина с 1 июня вынуждена была снизить импорт из России на 30-50% в связи с вступлением в силу российских ограничений на поставку нефтепродуктов.

Также Украина пытается найти различные источники поставок угля. Однако в первом полугодии страна всего импортировала 10,52 млн тонн угля, из которых 75% – это уголь из России. Газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться Украина из-за нехватки этого вида топлива.