В России началась подготовка к празднованию дня добровольца

Российские города начали готовить к празднованию национального и Международного дня добровольца, который отмечают 5 декабря.

В связи с этим в излюбленных для отдыха местах россиян появятся «добрые» арт-объекты.

С 27 ноября любой желающий может попробовать свои силы в прохождении «Лабиринта добра», который установлен в московском парке ВДНХ. Жители и гости столицы в поисках выхода смогут узнать 18 ярких историй о волонтёрских проектах и выдающихся инициативах добровольцев России. На главном катке парка, расположенном на центральной площади, появилось анимированное «Доброе сердце» – символ волонтерского движения.

Центральную аллею московского ГУМа украсила фирменная «Елка добра», а с 1 по 5 декабря на Третьяковском проезде Москвы жители и гости столицы могут увидеть инсталляцию, призывающая делать добрые дела.

В Санкт-Петербурге и Москве установлены «Добрые знаки» – арт-объекты для добрых дел и креативных фотографий. В городе Сочи в преддверии праздника появился огромный граффити рисунок на набережной Олимпийского парка, посвященный добровольческому движению.

В том числе в аэропортах городов Симферополь, Хабаровск, Самара, Пермь, Улан-Удэ и Красноярск будут звучать аудиопоздравления для пассажиров в течение всего дня. Также праздничные активности ждут россиян и гостей страны в международных аэропортах Шереметьево, Внуково и города Сочи.

В сети кофеен Love coffee в день праздника любой житель сможет оплатить «Добрый кофе» для незнакомого человека или рассказать свою историю о добром поступке и получить в подарок термокружку.

5 декабря в столичном метрополитене пройдут «Добрые концерты» с участием профессиональных музыкантов и известных исполнителей. На станциях метро «Курская», «Китай-город», «Театральная», «Комсомольская» и «Маяковская» на специально оборудованных ярких площадках для москвичей и гостей столицы выступят лауреаты музыкальных конкурсов, среди которых Максим Круженков, Анастасия Белявская, Олег Сидоров, Илья Аноприев, Иван Аваков из «Маста бэнд» и сестры Манулины. Артисты проведут развлекательную программу, где исполнят для зрителей свои музыкальные композиции и поздравят граждан с праздником.

Главный праздничный концерт состоится в Сочи в рамках Международного форума добровольцев. В нем примут участие известные исполнители, среди которых Нazima, Amchi, SLAME, Звонкий, группа «Отпетые Мошенники». Хэдлайнером мероприятия выступит исполнитель Тима Белорусских.

Напомним, что 2-5 декабря в городе Сочи проходит международный форум добровольцев, который приурочен к национальному и международному дню добровольца. Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтёрских центров и «Волонтеры Победы»), и проведён первый тематический форум добровольцев.

Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.