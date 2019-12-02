Выбрана главная елка России

Главной новогодней елкой России в этом году станет 90-летняя ель из Бородинского лесничества, которую доставят в Кремль 15 декабря, сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 25 метров, размах нижних ветвей – шесть метров», – цитирует Крылову ТАСС.

По ее словам, елка будет спилена 13 декабря, а 15 декабря дерево будет «отправлено автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля». Крылова добавила, что «к выбору главной новогодней елки страны специалисты Управления делами президента России вместе с правительством Московской области приступили еще летом».